I 62 migranti soccorsi dal rimorchiatore italiano Asso 25 sono sbarcati a Pozzallo

I 62 migranti che erano stati soccorsi ieri dal rimorchiatore italiano Asso 25 sono sbarcati nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa. La nave ha ricevuto il permesso di sbarcare dal governo italiano, che da mesi nega la disponibilità dei porti italiani a chi soccorre in mare i migranti, dopo che la Chiesa cattolica italiana si era impegnata a ospitare i migranti nelle proprie strutture. Secondo Repubblica, le persone soccorse dalla Asso 25 sono le stesse che erano state avvistate mercoledì in grande difficoltà al largo delle coste libiche.