Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia. Inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, poi nelle prime ore di stamattina ha deviato il tragitto (non è chiaro se su indicazione o meno del governo italiano, che da mesi nega la disponibilità dei porti italiani a chi soccorre in mare i migranti). Da alcune ore non si hanno informazioni né sul rimorchiatore, che si chiama Asso25, né sulle condizioni delle persone a bordo.

#migranti UPDATE/3 via Radio Radicale 01:55 🔴 NON ENTRA. ROTTA DEVIATA A 11 NODI SENZA SOSTA. Alle 01:04 la nave #AssoVenticinque, con 62 soccorsi a bordo, non entra in acque nazionali.#Asso25 #Lampedusa pic.twitter.com/oqEk2DkS73 — Sergio Scandura (@scandura) June 7, 2019