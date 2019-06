Cosa c’è stasera in tv

Stasera Rai Uno festeggia i 60 anni di tv e gli 83 di vita di Pippo Baudo con un programma a lui dedicato e tanti ospiti, tra cui Jovanotti, Fiorello e Albano e Romina, se vi piace il genere. Altrimenti ci sono le consuete trasmissioni del venerdì sera, come Quarto grado di Gianluigi Nuzzi, Fratelli di Crozza e la penultima puntata di Propaganda Live. Tra i film, Charlize Theron che fa la spia, Benicio del Toro che fa Pablo Escobar, il seguito di Smetto quando voglio e il settimo di Aldo, Giovanni e Giacomo.



Rai Uno

20.30 – Buon Compleanno… Pippo

Un omaggio a Pippo Baudo, che stasera compie 83 anni di età e 60 di tv; tra gli ospiti a ricordare la sua carriera ci saranno Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Solenghi e Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone e Laura Pausini.





Rai Uno

21.20 – Ossessione omicida

Thriller del 2014 diretto da Sam Miller, il regista della serie tv Luther, con protagonisti Idris Elba e Taraji Henson. Lui è un omicida che evade dal carcere, scopre che la fidanzata si è rifatta una vita e la uccide, per poi scappare e fare un incidente in auto; lei è la donna che lo accoglie in casa sua, lo cura dopo l’incidente e ci entra in confidenza tra una chiacchiera e l’altra. Come avrete capito, le cose peggiorano.

⏳La vita di una donna viene sconvolta quando alla sua porta bussa uno sconosciuto affascinante e misterioso 🎥 Stasera 21.20 in prima visione il film “Ossessione omicida” 👁 pic.twitter.com/lIzOX7iycT — Rai2 (@RaiDue) June 7, 2019



Rai Tre

21.15 – Smetto quando voglio – Masterclass

È il secondo film della trilogia “Smetto quando voglio” diretta da Sydney Sibilia, che racconta di un gruppo di ricercatori universitari disoccupati o sottopagati che si mettono a produrre e spacciare droga (sì, è un’allusione a Breaking Bad). Qui la storia riprende con l’uscita da galera del gruppo: ha ottenuto uno sconto di pena a patto di aiutare la polizia a incastrare chi fabbrica e vende le nuove droghe. Su IMDB ha un voto di 6,9 su 10.



Rete Quattro

21.25 – Quarto grado

Come ogni venerdì c’è il programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata sarà dedicata all’omicidio di Leonardo Deini Russo, il bambino di 20 mesi ucciso in provincia di Novara e al caso di Noemi Durini, una ragazza pugliese uccisa a 16 anni; il fidanzato Lucio Marzo è stato condannato in primo grado.



Canale 5

21.25 – Atomica Bionda

Film del 2017 diretto da David Leitch e con protagonista Charlize Theron; è l’adattamento cinematografico del graphic novel The Coldest City. Lorraine Broughton è una spia dell’MI6, i servizi segreti britannici, inviata a Berlino a poca distanza dalla caduta del Muro, per recuperare una lista con i nomi di tutti gli agenti in occidentali in azione.



Italia Uno

21.25 – Il cosmo sul comò

Il settimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, uscito nel 2008 e diviso in quattro episodi inseriti nella cornice della storia di Maestro Tsu’Nam.



La7

21.15 – Propaganda Live

Penultima puntata del programma di approfondimento e satira di Diego Bianchi e Makkox; stasera tra gli ospiti ci saranno l’ex magistrato Gherardo Colombo e il cantautore romano Daniele Silvestri.

Questa sera torna #propagandalive, in studio con noi Gherardo Colombo e Daniele Silvestri.

Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/hVs0Jk9xbW — Propaganda Live (@welikeduel) June 7, 2019

Tv8

21.30 — Quattro hotel

Programma diretto da Bruno Barbieri sul modello di Quattro ristoranti, quello che mette l’uno contro l’altro quattro ristoratori di una città: in questo però al posto dei ristoranti ci sono gli hotel.



Nove TV

21.25 – Fratelli di Crozza

Il meglio del programma satirico con Maurizio Crozza.

#CrozzaDiMaio e l’abolizione della povertà, ce la farà? 🤔

Venerdì alle 21.25 vi aspetta I Migliori #FratelliDiCrozza. pic.twitter.com/VgzOifzrCs — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) June 6, 2019





Rai 4

21.19 – Escobar

Scritto e diretto da Andrea di Stefano e uscito nel 2014 (l’anno prima della serie tv Narcos di Netflix) racconta di un ragazzo canadese che apre una scuola di surf in Colombia e si innamora di Maria una ragazza del posto. Va tutto bene fino a quando lei gli presenta suo zio, il trafficante di droga Pablo Escobar, qui interpretato da Benicio del Toro.

Iris

21.13 – Constantine

Uscito nel 2005 e diretto da Francis Lawrence, regista di Io sono leggenda e di tre film di Hunger Games, e tratto dalla serie di fumetti Hellblazer pubblicata dal 1988 al 2013, che ha per protagonista il mago e ladro John Constantine, qui interpretato da Keanu Reeves; nel cast ci sono anche Rachel Weisz e Shia LaBeouf. Su IMDB ha 7 su 10, su Rotten Tomatoes 72 su 100.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – La truffa dei Logan

Sky Cinema Family

21.00 – Time Toys