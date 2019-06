Cosa c’è stasera in TV

La programmazione televisiva di questo mercoledì offre alcune novità: ci sono i Seat Music Awards, dei premi musicali per gli artisti italiani, e Realiti, il nuovo programma di Rai Due condotto da Enrico Lucci. In alternativa ci sono Barbara d’Urso con il suo talk show, Atlantide e la semifinale di Uefa Nations League; se cercate un buon film avete due possibili scelte: Troy e Revenant – Redivivo.

Rai Uno

20.40 – Seat Music Awards

La prima di due serate in cui si assegnano premi musicali ad artisti italiani, condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e che si svolgeranno all’Arena di Verona. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco c’è un insolito accostamento di nomi che vanno dalla Dark Polo Gang a Roberto Vecchioni.

Rai Due

21.20 – Realiti – Siamo tutti protagonisti

Programma che si definisce «Il grande “Truman Show dell’informazione”», condotto da Enrico Lucci. La messa in onda era stata rimandata più volte e stasera ci sarà la prima puntata: in sostanza si giudicheranno i comportamenti sui social network di alcune celebrità (definite “concorrenti inconsapevoli”): tra quelle della prima puntata ci sono Salvini e Di Maio, Fedez, Chiara Ferragni e Marco Carta. A giudicarli saranno Asia Argento, il rapper Luchè e lo scrittore Aurelio Picca.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che si occupa dei casi di cronaca nera e persone scomparse.

Rete 4

21.30 – Troy

Filmone epico che tutto sommato non è invecchiato male, se si pensa che è del 2004. Fu diretto da Wolfgang Petersen (La storia infinita) e ci recitarono parecchi bravi attori: Brad Pitt, Diane Kruger, Eric Bana, Orlando Bloom, Brendan Gleeson, Sean Bean. La storia è forse una delle più note esistenti: è ispirata all’Iliade di Omero, con Bloom che interpreta Paride, Kruger che interpreta Elena di Troia e Brad Pitt che interpreta Achille e nel film mette subito le cose in chiaro su chi sia il più forte in circolazione.

Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Dodicesima puntata del nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara d’Urso: occhio perché stasera è «molto incazzata», d’Urso.

Ci sono domande, tante domande, che meritano una risposta. Tutti, me e voi, ci siamo sentiti presi in giro e io sono molto incazzata, anche perché su certe cose non si scherza 😡😡😡 Ci vediamo stasera a @LiveNoneladUrso!!! #noneladurso #arriviamo #mancapoco #puntatapazzesca pic.twitter.com/rmhbX0d3iw — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) June 5, 2019

Italia Uno

20.45 – Portogallo – Svizzera (Nations League)

Semifinale della Nations League. Il Portogallo gioca in casa, mentre l’altra semifinale si giocherà domani tra Olanda e Inghilterra.

La7

21.20 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. Stasera si parlerà dello sbarco in Normandia e di Pearl Harbor. Sul D-Day, di cui domani ricorreranno i 75 anni, potete leggere di più qui:

TV8

21.35 – Revenant – Redivivo

Film del 2015 di Alejandro González Iñárritu e con Leonardo DiCaprio: si ispira alla storia vera di Hugh Glass, che viene attaccato da un orso, abbandonato dai suoi compagni, dato per morto e tradito dall’uomo che si offre di seppellirlo. Da solo in un territorio difficile – e molto, molto freddo – dovrà sopravvivere e trovare chi l’ha abbandonato per vendicarsi. Per la parte DiCaprio riuscì a vincere il suo primo Oscar dopo quasi trent’anni di carriera. La storia vera del personaggio la trovate qui:

Rai Movie

21.05 – Sei mai stata sulla luna?

Commedia del 2015 di Paolo Genovese con Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè. Parla di una giovane e ricca donna, Liz Solari, che dirige una rivista di moda. Alla morte del padre eredita una proprietà in un paesino rurale della Puglia, dove si innamora di Raoul Bova, qui nei panni dell’«affascinante fattore».

Venti

21.10 – Getaway – Via di fuga

Film d’azione con Ethan Hawke, Selena Gomez e Jon Voight. Uscì nel 2013 e parla di un pilota che viene messo alla prova dal rapitore di sua moglie: per liberarla dovrà seguire le sue istruzioni mentre è alla guida.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Black Panther