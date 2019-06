In Sudan si torna a votare

Ieri sera il comitato di militari che gestisce temporaneamente il Sudan, uno dei paesi più grandi e poveri dell’Africa Centrale, ha annunciato che indirà nuove elezioni entro nove mesi, cancellando gli accordi presi con l’opposizione. L’annuncio è arrivato dopo il fallimento delle trattative per formare un governo di transizione composto da militari e civili, e a poche ore di distanza dalle più gravi violenze dal colpo di stato di inizio aprile che aveva portato alla deposizione di Omar al Bashir, che regnava in maniera autoritaria da più di trent’anni.

Inizialmente, i militari e la piattaforma che riunisce le opposizioni si erano accordati per gestire insieme un governo di transizione che sarebbe dovuto durare tre anni, e che avrebbe condotto il paese a nuove elezioni democratiche: ma le due parti non sono mai riuscite a mettersi d’accordo su chi avrebbe dovuto guidare il governo, se i militari o i civili. Ieri sera il capo del comitato dei militari, il generale Abdel Fattah al Burhan, ha annunciato in tv che la sua fazione aveva interrotto i contatti con l’opposizione, promesso nuove elezioni e un governo ad interim fatto di soli militari. Poco prima, l’opposizione aveva fatto sapere di avere interrotto le trattative con i militari, e aveva indetto uno sciopero generale di protesta.

I rapporti fra militari e opposizione si sono deteriorati anche per via della repressione violenta che una parte dell’esercito riserva da settimane ai manifestanti anti-governativi. Lunedì mattina una forza di sicurezza vicina all’ex presidente Bashir aveva attaccato il principale presidio dei manifestanti a Khartoum, la capitale del paese, sparando sulla folla. Secondo al Jazeera l’operazione ha causato almeno 35 morti e centinaia di feriti.

This video of a soldier in #Sudan’s junta waking through the protest site after today’s massacre.

“kill these sons of dogs, they’re the reason our holiday was cancelled”

He then asks a lady “military or civilian rule?”

Lady: “military”

“I’d kill you if you said civilian” https://t.co/lqmVj4ysY7

— Jamal Elshayyal جمال الدين الشيال (@JamalsNews) June 3, 2019