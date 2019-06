La fine del Ramadan, fotografata

Ieri 3 giugno è stato l’ultimo giorno del Ramadan, il mese sacro per i musulmani, durante il quale praticano il digiuno dall’alba al tramonto: la sua fine è celebrata con l’Eid al-Fitr (Eid in arabo significa “festa” e Fitr, “fine del digiuno”), una delle feste più importanti della religione islamica.

Per l’occasione migliaia di musulmani in tutto il mondo si riuniscono per preghiere e festeggiamenti che durano un paio di giorni, anche se non iniziano nello stesso momento in tutti i paesi: il mese di Ramadan finisce infatti nel momento in cui appare la luna nuova: mentre alcuni posti si affidano ai calcoli astronomici, altri si rifanno alla tradizione e all’avvistamento della prima luna, decretato dall’imam a occhio nudo. Qualcuno comunque ha già iniziato a festeggiare e sono arrivate tantissime foto da tutto il mondo che mostrano gente riunita in affollati luoghi di preghiera, persone vestite a festa e bambini lanciati per aria o a divertirsi sulle giostre.