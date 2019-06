Le foto della parata della Festa della Repubblica

La Festa della Repubblica italiana si celebra oggi, come ogni 2 giugno, per ricordare il giorno in cui si tenne il referendum per scegliere tra monarchia e Repubblica. La cerimonia più importante si svolge a Roma, dove c’è la parata dei Fori Imperiali, con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella e delle più importanti cariche dello Stato. Poco dopo le 9 del mattino è stata deposta una corona all’Altare della Patria, in omaggio al Milite Ignoto e verso le 10 è iniziata la parata delle forze armate, in via dei Fori Imperiali. La manifestazione si è conclusa con il volo sopra l’Altare della Patria delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell’aeronautica militare.