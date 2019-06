Cosa c’è stasera in TV

Quella di oggi è soprattutto l’ultima domenica di Che tempo che fa, in attesa di capire se tornerà dopo la pausa estiva e su che canale. Nonostante siano finite sia la Serie A sia la Champions League, c’è ancora un po’ di calcio in TV: su Rai 3 c’è la partita di ritorno della finale dei playoff di Serie B, tra Verona e Cittadella, mentre su TV8 c’è una partita di beneficenza con molte vecchie conoscenze del calcio. Se cercate un film da vedere, su Rete 4 c’è Pensavo fosse amore… invece era un calesse, di Massimo Troisi, su Italia 1 c’è la commedia Una notte da leoni, e su Iris c’è un thriller di Brian De Palma, Femme fatale.



Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa

Ultima puntata del programma di Fabio Fazio, che dal prossimo anno potrebbe spostarsi su Rai 2. Gli ospiti saranno Mara Venier, Lello Arena, Enzo Decaro, Maria Grazia Cucinotta, Alvaro Soler, Milena Bertolini, Sara Gama, Fabio Quagliarella, Moise Kean, LP, Carlo Cottarelli, Paolo Mieli e Carlo Verdelli.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

Oggi è la serata in cui su Rai Due vanno in onda solo serie tv che sono anche acronimi. Un nuovo episodio della sedicesima stagione della serie tv poliziesca, che sarà seguita da un’altra serie tv poliziesca, dall’originale titolo di: F.B.I.

🏖Gibbs sta per andare in vacanza ma un veterano dei Marine muore accoltellato.

🚔Un leader di estrema destra viene arso vivo dopo aver presenziato all’Università. Le indagini dell’FBI si concentrano sulle organizzazioni del campus. Stasera 21.05 @NCIS_CBS e a seguire @FBICBS pic.twitter.com/KezXiAiJhP — Rai2 (@RaiDue) June 2, 2019

Rai Tre

21.20 – Verona-Cittadella

Partita di ritorno della finale del playoff di Serie B, che decreterà chi andrà in Serie A dopo Brescia e Lecce, già qualificate. La partita di andata era stata vinta dal Cittadella per 2 a 0. Non sono previsti né tempi supplementari né rigori: in caso di pareggio, varrà la classifica finale in campionato. Al Cittadella basta vincere, pareggiare o perdere con un gol di scarto, mentre se dovesse subire almeno due gol, passerebbe il Verona, perché meglio posizionato nella classifica del campionato regolare.

🏟🤺 Dopo aver fallito il tentativo d’assedio alle mura di Cittadella, l’@HellasVeronaFC dovrà giocarsi tutto nell’arena di casa. Riusciranno a sconfiggere il nemico o dovranno sopperire di fronte ad un indomito @ascittadella73? #SerieBKT #LivelloFINALE #VERCIT #PlayOff19 pic.twitter.com/QhXQcvH4Is — Lega B (@Lega_B) June 2, 2019

Rete 4

21.27 – Pensavo fosse amore…invece era un calesse

Film del 1991 con Massimo Troisi e Francesca Neri che interpretano Tommaso e Cecilia, due giovani in procinto di sposarsi. Quando Cecilia, per l’eccessiva gelosia, decide di lasciarlo, Tommaso entra in crisi e per cercare di recuperare il rapporto si reca anche da una fattucchiera. Nel frattempo, però, Cecilia ha iniziato una relazione con un altro uomo, Enea, mentre Tommaso è perseguitato dalla sorella di un suo amico, Chiara, che per amore cerca anche di avvelenarlo.

Canale 5

21.20 – New Amsterdam

La serie tv in cui il brillante dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) diventa il direttore di uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti, il New Amsterdam (che si ispira al Bellevue Hospital di New York). Il suo obiettivo è riformare l’organizzazione della struttura e fornire cure di alto livello ai suoi pazienti.

You can always count on us to have each other's backs. ❤️ pic.twitter.com/64VoVek1k7 — New Amsterdam (@NBCNewAmsterdam) May 11, 2019

Italia Uno

21.10 – Una notte da leoni

Film del 2009 che racconta la storia di un gruppo di amici che decide di passare un fine settimana a Las Vegas per l’addio al celibato di uno di loro. Dopo aver passato una notte scatenata, però, tre di loro si risvegliano senza trovare più lo sposo.



La7

20.30 – Non è l’Arena

Talk show condotto da Massimo Giletti.

Cosa avranno ordinato e, soprattutto, quanto avranno speso?

Guardate di chi si tratta e non perdetevi il servizio completo realizzato dalla nostra @giuliacarrarini.

Questa sera, a #nonelarena, 20.30, @La7tv pic.twitter.com/luZNU0EOfo — Non è l'Arena (@nonelarena) June 2, 2019

TV8

21.35 – La notte dei re

Partita di calcio di beneficenza con due squadre di ex calciatori, guidate da Francesco Totti e Luis Figo. La partita si giocherà sul campo centrale dello Stadio del Tennis del Foro Italico, a Roma, e consisterà in due tempi da 30 minuti ciascuno. L’incasso della partita sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Una sfida imperdibile tra glorie rimaste nella storia del calcio ⚽

La notte dei re domenica dalle 20:30 in diretta su TV8 📺 pic.twitter.com/6l8FCsnWG6 — TV8 (@TV8it) June 1, 2019

Iris

21.00 – Femme fatale

È un film thriller diretto da Brian De Palma con Rebecca Romijn e Antonio Banderas. Fu presentato fuori concorso al 55º Festival del Cinema di Cannes, quello del 2002, e nelle prime scene è ambientato all’edizione precedente dello stesso festival.

Sky

Sky Cinema 1

21.15 – Come ti divento bella