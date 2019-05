Meteo: le previsioni per domani, venerdì 31 maggio

Le previsioni meteo per venerdì portano finalmente buone notizie: di mattina non pioverà, anzi, in molte regioni ci sarà sole pieno (soprattutto nelle isole, nel Centro e nel Nord). Poi, nel pomeriggio, potrebbero esserci delle piogge fugaci sulla costa marchigiana, al confine tra Molise e Campania e sul golfo di Taranto, ma dureranno poco: di sera e di notte tornerà il sereno. Le temperature saranno ovunque tra i 15 e i 25 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

Giudicatela voi l’eloquente previsione meteo per venerdì, a Milano: sole, sole, sole, sole. E 26 gradi di massima. I milanesi ringraziano.

Le previsioni meteo per Roma

Per una volta, la situazione nella capitale dovrebbe essere uguale a quella di Milano: sarà sereno da mattina a sera e le temperature rimarranno piacevolmente intorno ai 20 gradi.