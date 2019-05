Una nave militare italiana ha soccorso un gommone con 90 migranti a bordo al largo della Libia

Il pattugliatore Cigala Fulgosi della Marina Militare ha soccorso un gommone con a bordo circa 90 migranti, alla deriva al largo delle coste libiche da mercoledì mattina, come aveva segnalato per prima la ong Sea-Watch International. Repubblica scrive che l’intervento «è stato deciso perché le condizioni meteo sono in peggioramento, l’imbarcazione si trova senza motore e in precarie condizioni di galleggiamento». Non ci sono conferme di persone morte a bordo, anche se Alarm Phone, un call center informale gestito dalla ong Watchformed e in contatto con i migranti a bordo dalla notte, aveva detto che era morta una bambina di 5 anni.

🔴 This morning, #Moonbird spotted a rubber boat in international waters with approx. 80 people on board, including children, just a few dozen miles from the P490 Navy ship.

P490 is the closest vessel to the distress. We urge the @ItalianNavy to render assistance immediately. pic.twitter.com/nu7eYqRIBk

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) May 29, 2019