Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci saranno Luca Zingaretti che non interpreta il commissario Montalbano, ma un pubblico ministero, oppure la semifinale di The Voice of Italy, i playoff di serie B tra Cittadella e Verona, Piazzapulita. Oppure qualche film: X-Men – L’inizio, che uscì nel 2011 ed è un prequel della trilogia originale sugli X-Men; Fantozzi contro tutti e Ave, Cesare!, di Joel ed Ethan Coen con diversi attori famosi (George Clooney, Scarlett Johansson, Channing Tatum, Tilda Swinton, Josh Brolin e Ralph Fiennes).

Rai Uno

21.30 – Il giudice meschino

Miniserie del 2014 in cui Luca Zingaretti interpreta il Pubblico Ministero Alberto Lenzi della procura di Reggio Calabria.

Un giudice che non crede più nella sua missione, sconfitto dai poteri forti e deciso a vivere solo il proprio piacere, ma suo magrado la sua vita cambierà#IlGiudiceMeschino con #LucaZingaretti, giovedì #30maggio in prima serata su @RaiUno e @RaiPlay pic.twitter.com/pYdLIKdDW9 — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) May 29, 2019

Rai Due

21.20 – The Voice of Italy, “Semifinale”

Sesta edizione del talent show musicale della Rai. I giudici di quest’anno sono Morgan, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini. La conduttrice è Simona Ventura.

Rai Tre

21.00 – Calcio: Cittadella – Verona

Spareggio playoff di serie B. Si giocherà a Cittadella, mentre domenica al Bentegodi di Verona per il ritorno.

🏆 Finale #PlayOff2019

Cittadella 🆚 Hellas Verona#Tombolato pieno in ogni ordine di posto!

🎟 Nessun biglietto è più acquistabile.

Tutto esaurito in Ovest, Est e curva Ospiti!

🇱🇻 Ora tocca a voi ragazzi, il cuore di una città batte con voi e per voi! Giochiamocela!💪👏 pic.twitter.com/9qc3r4trXq — A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) May 29, 2019

Rete 4

21.25 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Stasera intervista in diretta a Matteo Salvini.

Canale Cinque

21.20 – All Together now

Nuova puntata del nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in cui alcuni aspiranti cantanti devono esibirsi di fronte a un giuria composta da 100 musicisti e cantanti. In palio per il vincitore ci sono 50mila euro.

Siete carichi per questa sera? 🤩 Vi aspetta una grande festa su #Canale5 🎉#AllTogetherNow arriva in prima serata con @m_hunziker e @jaxofficial 😎 pic.twitter.com/XKkv5ZqLxD — Mediaset Play (@MediasetPlay) May 30, 2019

Italia Uno

21.25 Lethal Weapon

Tre puntate della terza stagione della serie televisiva basata sulla celebre saga di Arma letale: i protagonisti della stagione sono Damon Wayans e Sean William Scott (Stifler di American Pie).

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

TV8

21.30 – X-Men – L’inizio

Uscì nel 2011, il regista è Matthew Vaughn ed è un prequel della trilogia originale sugli X-Men. È il primo film con i nuovi, più giovani protagonisti, molti dei quali si sono rivisti in X-Men: Apocalisse: James McAvoy (che fa Charles Xavier/Professor X), Michael Fassbender (che fa Erik Lehnsherr/Magneto) e poi Nicholas Hoult, Kevin Bacon, Zoë Kravitz, Rose Byrne e Jennifer Lawrence. Il film racconta come e quando sono nati gli X-Men, spiegando per bene il complicato rapporto tra Charles Xavier e Magneto.

La Nove

21.30 – Fantozzi contro tutti

Film del 1980 diretto da Neri Parenti e Paolo Villaggio. Il ragionier Ugo Fantozzi e i suoi colleghi vanno ad Ortisei per la settimana bianca.

Rai Movie

21.05 – Indian – La grande sfida

Film biografico del 2005 diretto da Roger Donaldson, ispirato alla vita e alla carriera del motociclista Burt Munro, interpretato da Anthony Hopkins.

Iris

21.10 – Ave, Cesare!

Film di Joel ed Ethan Coen con diversi attori famosi: George Clooney, Scarlett Johansson, Channing Tatum, Tilda Swinton, Josh Brolin e Ralph Fiennes. È ambientato in uno studio cinematografico nella Hollywood degli anni Cinquanta e il protagonista è Eddie Mannix (Brolin), che lavora come “facilitatore” per i film realizzati dal suo studio cinematografico, la Capitol Pictures.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Battleship

Sky Cinema Family

21.00 – Shrek e vissero felici e contenti