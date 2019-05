Le previsioni meteo per domani, giovedì 30 maggio

Non si può dire, purtroppo, che domani si esaurirà il brutto tempo che sta facendo in questi giorni, però almeno rimarrà circoscritto solo in una parte d’Italia, il Centro-Sud: nel Lazio, in Campania, in Molise e in Abruzzo pioverà nella prima parte della giornata, mentre tra pomeriggio e sera potrebbe piovere anche in Puglia e in Basilicata e di notte sono previste schiarite. Le regioni in cui dovrebbe esserci bel tempo tutto il giorno sono quelle del Nord-Ovest, le isole e la Calabria.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma giovedì pioverà tutta la mattina, fino alle 14, poi sarà solo nuvoloso. Le temperature saranno sempre tra i 15 e i 20 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì farà finalmente bel tempo: dovrebbe esserci il sole tutto il giorno, a parte forse di mattina molto presto. La temperatura massima, alle 17, sarà di 25 gradi.