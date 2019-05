Giovedì gli iscritti del M5S potranno votare per confermare la fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito

La domanda a cui potranno rispondere gli iscritti al M5S è: «Confermi Luigi Di Maio come capo politico del MoVimento 5 Stelle?». Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di giovedì 30 maggio.

Giovedì gli iscritti al Movimento 5 Stelle potranno votare sulla piattaforma Rousseau per confermare la fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito, dopo il disastroso risultato del M5S alle elezioni europee. È stato lo stesso Di Maio, peraltro ministro dello Sviluppo economico e vicepresidente del Consiglio, ad annunciarlo con un post su Facebook e uno sul Blog delle stelle . Di Maio ha scritto di avere preso questa decisione dopo avere letto «tantissimi messaggi» di elettori del M5S: «Alcuni di incoraggiamento, altri che mi hanno fatto riflettere». Tra gli altri, è arrivato anche il commento di Gianluigi Paragone, che si è avvicinato al M5S dopo una carriera da giornalista e conduttore di talk show politici e programmi radiofonici: Paragone ha detto che Di Maio fa troppe cose insieme.

