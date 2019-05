Cosa c’è stasera in TV

Tra i film più interessanti da guardare stasera ci sono Room e Avatar, rispettivamente su Canale 5 e Italia 1, di cui si parlò parecchio quando uscirono e quindi forse rientrano nella categoria di quelli che avete già visto e riguardate con piacere, oppure recuperate volentieri. Se vi piacciono le commedie potete scegliere tra Il buongiorno del mattino con Rachel McAdams, Harrison Ford e Diane Keaton e Ti sposo ma non troppo con Gabriele Pignotta e Vanessa Incontrada. Se invece non volete ancora fare una pausa dalla politica ci sono sempre Giovanni Floris su LA7, con DiMartedì, e Bianca Berlinguer su Rai3 con Cartabianca.

Rai Uno

21.25 – La Partita del Cuore

La 28esima edizione della partita di beneficenza tra squadre di persone famose composte da musicisti, attori, sportivi e personaggi televisivi per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e la Fondazione Telethon. La partita è stata giocata ieri allo stadio della Juventus a Torino: a fare la telecronaca c’erano Alberto Rimedio, Fabio Caressa e Pierluigi Pardo, ad inaugurare la partita l’attaccante Cristiano Ronaldo, e a suonare durante l’intervallo Bob Sinclair. Tra quelli che hanno giocato invece c’erano Francesco Totti, John Elkann, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Neri Marcorè, Gianluigi Buffon, Javier Zanetti e Enrico Ruggeri.

Rai Due

21.20 – The Voice of Italy

Sesta edizione del talent show musicale della Rai. I giudici di quest’anno sono Morgan, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini. La conduttrice è Simona Ventura.

Rai Tre

21.20 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Questa sera, alle 21.20, nuovo appuntamento su Rai3con #cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer. 👥In studio:… Gepostet von Cartabianca am Dienstag, 28. Mai 2019

Rete 4

21.30 – Il segreto

Nuova puntata della decima stagione della telenovela spagnola.

Canale 5

21.40 – Room

Qui avevamo parlato di quattro motivi per cui valeva la pena vederlo, quando uscì: e sono ancora validi. La protagonista è Brie Larson (che per il suo ruolo ha vinto l’Oscar) e la storia è tratta dal romanzo Stanza, letto, armadio, specchio di Emma Donoghue. Libro e film raccontano la storia di Joy, una ragazza di 24 anni che da sette anni vive reclusa in una stanza dopo che un uomo l’ha rapita e rinchiusa lì, abusando regolarmente di lei e mettendola incinta di Jack, che nel film ha cinque anni e ha vissuto tutta la sua vita nella stanza dove è rinchiusa sua madre: vede la tv ma crede che tutto quello che c’è nella tv sia finto. Queste sono le premesse essenziali della trama, il trailer dice già delle cose in più.

Italia Uno

21.25 – Avatar

Uscito in Italia nel gennaio 2010, fu uno dei film di cui si parlò tantissimo per i costi di produzione e per la qualità dei suoi effetti speciali: fu uno dei primi film da vedere in 3D e divenne il film che nella storia del cinema ha incassato di più (Avengers: Endgame è secondo e potrebbe superarlo presto). Nel caso non l’abbiate visto: Avatar parla di Jake Sully, un soldato paralizzato che viene mandato su Pandora, un pianeta lontanissimo abitato dai Na’vi, umanoidi blu alti circa tre metri che vivono in simbiosi con la natura ma finiscono per dover combattere contro gli umani o meglio contro alcuni di loro che vogliono usare il pianeta per fare soldi. Jake Sully si innamora della Na’vi Neytiri e decide da che parte stare.

La7

21.20 – DiMartedì

Nuova puntata del talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris.

L'Italia che dà fiducia alla Lega di Matteo Salvini ma che guarda pure al Pd. Il ritorno di Silvio Berlusconi. I 5 Stelle che passano dal 32% al 17%. Di questi temi, di consumi, costume e società si occuperà domani, 28 maggio, #diMartedì, dalle 21.15 su @la7tv — diMartedì (@diMartedi) May 27, 2019

TV8

21.15 – Il buongiorno del mattino

È una commedia con Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane Keaton, Patrick Wilson e Jeff Goldblum: parla di una giovane produttrice televisiva (McAdams) assunta per risollevare gli ascolti di un notiziario mattutino, e che dovrà fare i conti con i continui litigi dei suoi conduttori (Ford e Keaton).

Rai 4

21.20 – La isla minima

Thriller spagnolo diretto da Alberto Rodriguez Librero sulla scomparsa di due sorelle di 17 e 15 anni e sulle indagini di due agenti che se ne occupano.

Rai Movie

21.10 – Ti sposo ma non troppo

Commedia diretta da Gabriele Pignotta che recita insieme a Vanessa Incontrada: lui si finge uno psicologo per conquistare lei, che è appena stata lasciata all’altare.

Iris

21.10 – I berretti verdi

Film sulla Guerra del Vietnam del 1968, con John Wayne.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Catch-22

Sky Cinema Family

21.00 – Wonder

Sky Cinema Collection

21.15 – Il matrimonio del mio migliore amico