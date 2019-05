Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 in TV e in streaming

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 si corre oggi pomeriggio sul circuito cittadino di Montecarlo, la pista più prestigiosa dell’automobilismo. La partenza è fissata per le 15.10 e in pole position ci sarà il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, che nelle qualifiche di sabato ha ottenuto il miglior tempo davanti al compagno di squadra della Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas. Le qualifiche della Ferrari sono state invece segnate dal grave errore di valutazione commesso dalla squadra a pochi minuti dal termine, il quale ha provocato l’esclusione di Charles Leclerc dagli ultimi due turni e il conseguente sedicesimo posto sulla griglia di partenza. Leclerc — originario proprio di Montecarlo — aveva peraltro fatto registrare il miglior tempo nelle terze prove libere. Il suo compagno di squadra, Sebastian Vettel, ha inoltre commesso un errore nel suo giro di qualificazione e oggi partirà quarto dietro Max Verstappen.

Dove vedere il Gran Premio di Monaco

Il Gran Premio di Monaco verrà trasmesso in diretta e in chiaro da TV8, il canale del digitale terrestre che lo trasmetterà anche in streaming online tramite il suo sito, raggiungibile da qui. Sky lo trasmetterà invece su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la gara pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.