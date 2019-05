Cannes in bianco e nero

Sabato è finito il 72esimo festival di Cannes, che è stato vinto dal film Gisaengchung, del regista sudcoreano Bong Joon-Ho. Sono stati come al solito giorni ricchissimi di persone molto fotogeniche, dai superdivi del cast di C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino a quelli meno conosciuti ma altrettanto attrezzati in quanto a fascino. Abbiamo raccolto le foto migliori tra quelle in bianco e nero, che come sempre spostano un po’ fuori dal tempo le facce di chi ha calpestato il tappeto rosso, diventato per l’occasione grigio.