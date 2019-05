A Genova durante un corteo antifascista ci sono stati scontri con la polizia: ci sono 5 feriti, fra cui un giornalista di Repubblica

A Genova durante un corteo antifascista contro un comizio di Casapound ci sono stati scontri con la polizia: ci sono 5 feriti fra cui un giornalista di Repubblica, il cronista Stefano Origone.

Al corteo hanno partecipato fra le quattromila e le cinquemila persone, una parte delle quali ha cercato di forzare il cordone di polizia che proteggeva il comizio. La polizia ha respinto i manifestanti con gas lacrimogeno e manganelli: secondo la ricostruzione del questore di Genova, Vincenzo Ciarambino, il cronista di Repubblica «era vicino a una persona fermata che stavamo portando via, c’è stato un tentativo da parte dei manifestanti di sottrarlo alla polizia ed è partita una carica, Origone non si è accorto in tempo della carica, è caduto e ha preso qualche colpo».

Secondo Repubblica, Origone «ha due dita di una mano rotte e contusioni ed ecchimosi sulla testa e su tutto il corpo». Ciarambino ha detto di aver contattato Origone e di essersi scusato con lui per l’aggressione.