Le foto di giovedì a Cannes

Oggi a Cannes è stato presentato il film italiano Il Traditore di Marco Bellocchio, in gara per la Palma d’oro con la storia di Tommaso Buscetta, mafioso e poi collaboratore di giustizia interpretato da Pierfrancesco Favino. L’altro film in concorso è Mektoub, My Love: Intermezzo, del regista tunisino naturalizzato francese Abdellatif Kechiche: è il seguito di Mektoub, My love: canto uno, del 2017, in cui il protagonista è sempre un giovane fotografo, Amin. Nella sezione “Un Certain Regard” tocca al film drammatico Once in Trubchevsk di Larisa Sadilova, ambientato nella piccola comunità di Trubčevsk, in Russia, una di quelle in cui è impossibile tenere nascoste le cose alla propria famiglia.

Ci sono stati poi i photocall di due film presentati ieri: Oh Merci! (Roubaix, une Lumière) di Arnaud Desplechin, con Léa Seydoux e Roschdy Zem, e Matthias et Maxime, il nuovo film di Xavier Dolan, che si è fatto fotografare insieme al cast.

Il trailer di Il traditore.