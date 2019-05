Andrea Leadsom, leader britannica della Camera dei Comuni, si è dimessa dal governo

Andrea Leadsom, leader della Camera dei Comuni del Regno Unito ed esponente del Partito Conservatore, si è dimessa dal governo scrivendo una lettera alla prima ministra Theresa May in cui dice di non credere più che il loro approccio «si tradurrà nel risultato del referendum» del giugno del 2016 su Brexit, con il quale i cittadini britannici avevano deciso di uscire dall’Unione Europea. Le motivazioni elencate da Leadsom sono quattro e tutte hanno a che fare con i negoziati su Brexit e con le scelte fatte dal governo di cui faceva parte: ha scritto che le proposte legislative relative all’uscita dall’UE non sono state «esaminate adeguatamente» e che il fatto di poter indire un secondo referendum sarebbe «pericolosamente divisivo».

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH — Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) May 22, 2019

Le dimissioni di Leadsom sono arrivate che la prima ministra May aveva annunciato i tratti essenziali del suo nuovo piano per Brexit, che dovrà essere sottoposto al Parlamento entro il prossimo 31 ottobre, la data entro la quale il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall’Unione Europea che e comprende alcune delle concessioni fatte durante le trattative: il nuovo accordo non piace però né ai Laburisti né all’ala più radicale dei Conservatori.