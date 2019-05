Sono stati respinti i ricorsi per salvare Radio Radicale

La commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha respinto i ricorsi sulla bocciatura degli emendamenti per prorogare la convenzione di Radio Radicale con il ministero dello Sviluppo economico, quella che permette all’emittente di trasmettere le sedute parlamentari. Nei giorni scorsi Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, aveva detto che il governo non avrebbe rinnovato la convenzione, ma la Lega aveva presentato un emendamento al cosiddetto “decreto crescita” che prevedeva una proroga di altri sei mesi per una cifra totale di 3,5 milioni di euro. Oggi però tutti gli emendamenti presentati per prorogare la convenzione con Radio Radicale, sia quelli delle opposizione che quello della Lega, erano stati ritenuti inammissibili dalla commissione Bilancio.

Il direttore di Radio Radicale, Alessio Falconio, ha detto che senza la convenzione la radio non avrà più fondi per pagare ai lavoratori gli stipendi di giugno e per sostenere i costi di produzione.