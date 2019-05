Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 22 maggio

Finalmente, è il caso di dirlo, mercoledì la giornata inizierà senza pioggia in tutte le regioni, senza eccezioni. Poi però si guasterà tutto tra pomeriggio e sera: di pomeriggio pioverà nel Nord-Est, in Emilia-Romagna, intorno a Firenze e sulla punta occidentale della Sicilia, mentre di sera e di notte dovrebbe piovere solamente al confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, in Emilia-Romagna e intorno a Firenze. Nelle altre zone sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di mercoledì a Milano sarà più o meno nuvolosa tutto il giorno, e probabilmente agli abitanti in città andrà bene anche così: basta che non ci sia la dannata pioggia e il freddo degli ultimi giorni. Le temperature si alzeranno sensibilmente, con punte di 24 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma, dopo parecchie giornate un po’ instabili, mercoledì ci sarà aria di primavera: soleggiato tutto il giorno, poche nuvole e massima di 22 gradi.