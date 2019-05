Le foto di lunedì a Cannes

Il festival di Cannes è ormai iniziato da una settimana e i film in concorso che sono stati presentati lunedì, il 20 maggio, sono Le jeune Ahmed dei fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne e Frankie di Ira Sachs. Tra i più fotografati, sui tappeti rossi che portano alle sale cinematografiche, ci sono stati Valeria Golino insieme ai fratelli Dardenne e Willem Dafoe, che presentava Tommaso del regista Abel Ferrara.

In giornata son stati presentati anche film di altre sezioni, come La belle Èpoque di Nicolas Bedos, tra i film fuori concorso, o A vida Invisivel de Euridice Gusmao di Karim Ainouz, Adam di Maryam Touzani e Nina Wu di Midi Z per la sezione Un Certain Regard.