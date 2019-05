Cosa c’è stasera in TV

Il pilota austriaco di Formula 1 Niki Lauda è morto lunedì e oggi in tv c’è Rush, il film di Ron Howard che aveva raccontato la sua rivalità con James Hunt, e anche il suo famoso incidente. In alternativa, ci sono un po’ di programmi del martedì – The Voice, Cartabianca e Dimartedì – o una commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Su Sky Cinema invece comincia Catch-22, la miniserie diretta e interpretata da George Clooney basata sull’omonimo romanzo di Joseph Heller, tra le più famose satire di guerra di sempre.

Rai Uno

21.25 – Rush

È il film di Ron Howard che racconta la rivalità tra James Hunt e Niki Lauda, il pilota austriaco morto ieri a 70 anni. Rush mostra con accuratezza il rapporto tra i due piloti e le loro vicende fuori dai circuiti, e descrive anche efficacemente com’era la Formula 1 quarant’anni fa, quando ogni pilota metteva in conto di non arrivare vivo alla fine di una stagione. C’è anche il famoso episodio dell’incidente di Lauda, che lo lasciò sfigurato in volto.

Rai Due

21.20 – The Voice of Italy

Sesta edizione del talent show musicale della Rai. I giudici di quest’anno sono Morgan, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini. La conduttrice è Simona Ventura.

Stasera l'appuntamento è con l'ultima puntatata di Blind Auditions. #TVOI Torna alle 21:20 su @RaiDue e @RaiRadio2. Non fate come i nostri coach, e rispondete ai gruppi Whatsapp 😇✌🏼 pic.twitter.com/AyWMN3FdM8 — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) May 21, 2019

Rai Tre

21.15 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, con Mauro Corona ospite fisso, spesso vestito da colonnello.

Rete 4

21.30 – Il segreto

Nuova puntata della decima stagione della telenovela spagnola.

Canale 5

21.40 – Come un gatto in tangenziale



Film del 2017 con Paola Cortellesi e Antonio Albanese: la storia è quella di due ragazzini provenienti da famiglie con disponibilità economiche molto diverse che si fidanzano, e della madre di lui e del padre di lei che cominciano di conseguenza a frequentarsi.

Italia Uno

21.15 – 300: L’alba di un impero

Non è il 300 di “Questa è Spartaaaaa!” bensì quell’altro, uscito nel 2014, diretto da Noam Murro e meno bello. Grazie al sacrificio alle Termopili dei 300 spartani guidati da Leonida, la Grecia ha una possibilità di resistere all’invasione dell’Impero Persiano. Ma la speranza è legata alla capacità di Temistocle, guida militare degli ateniesi, di riuscire a unire le città-stato indipendenti nella lotta per la libertà dell’Ellade e di contrastare con l’astuzia e le tattiche di combattimento la forza della flotta persiana.

La7

21.20 – DiMartedì

Nuova puntata del talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris.

L'Italia si prepara al voto per le elezioni europee con la maggioranza di governo sul punto di rottura per le tensioni interne. E le opposizioni? Di questi temi, di consumi, cultura, costume e società si occuperà la puntata di domani 21 maggio, di #diMartedì, dalle 21.15 @La7tv — diMartedì (@diMartedi) May 20, 2019

TV8

21.15 – Shoot ‘Em Up

Film d’azione del 2007 con Clive Owen, Monica Bellucci e Paul Giamatti. Il protagonista, un uomo di nome Smith, decide di occuparsi di un bambino appena nato, figlio di una donna uccisa in una sparatoria, e di indagare sugli assassini di sua madre.

Rai 4

21.20 – Mio Figlio

Film francese del 2017 che racconta di un padre alla ricerca del figlio scomparso.

Rai Movie

21.10 – Joy

Film diretto da David O. Russell, con Robert De Niro, Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, che è l’attrice protagonista. Interpreta Joy Mangano, la donna che inventò un innovativo tipo di mocio, il Miracle Mop, e riuscì a diventare un’imprenditrice di successo.

Iris

21.10 – Carovana di fuoco

Film western del 1967 con John Wayne e Kirk Douglas.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Catch-22

Sky Cinema Collection

21.15 – Se scappi, ti sposo