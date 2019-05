Le previsioni meteo per domani, martedì 21 maggio

La giornata di martedì, al Nord, si porterà ancora gli strascichi del brutto tempo degli ultimi giorni, ma ci sarà qualche miglioramento. Di mattina pioverà solamente nelle regioni del Nord-Est, al confine, mentre di pomeriggio potrebbe esserci pioggia anche intorno a Bologna e in Umbria. Di sera e di notte ci sarà pioggia soltanto nella zona di Trieste, mentre nelle altre regioni del Centro-Nord sarà parzialmente nuvoloso. Durante tutta la giornata sarà bel tempo solamente nelle regioni meridionali, comprese le isole.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di martedì a Roma sarà grigia per tutta la mattina, poi verso il tardo pomeriggio potrebbero esserci delle schiarite, mentre di sera sarà sereno (ma è difficile che in città si vedano le stelle, quindi sarà abbastanza inutile). In ogni caso, non dovrebbe piovere in nessun momento della giornata.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di martedì a Milano sarà nuvolosa, con rischio di temporale in mattinata. Le cose dovrebbero comunque migliorare nel corso della giornata e si potrebbe perfino vedere un po’ di sole.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.