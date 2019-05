Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Francia di MotoGP, quinta gara del Motomondiale, corso domenica pomeriggio sul circuito Bugatti di Le Mans. Il pilota spagnolo della Honda ha preceduto le Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Per Marquez è la terza vittoria nel Motomondiale e la seconda consecutiva, grazie alla quale rimane in testa alla classifica piloti. Il miglior italiano dopo i due sul podio è stato Valentino Rossi, quinto classificato dietro la Ducati non ufficiale dell’australiano Jack Miller. Franco Morbidelli ha concluso la gara al settimo posto mentre Andrea Iannone è rientrato ai box nel corso del nono giro per problemi alla moto e non è più rientrato.

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Francia:

Marquez (Honda) Dovizioso (Ducati) Petrucci (Ducati) Miller (Ducati) Rossi (Yamaha) Espargaro (KTM) Morbidelli (Yamaha) Quartararo (Yamaha) Crutchlow (Yamaha) Rins (Suzuki) Lorenzo (Honda) Espargaro (Aprilia) Zarco (KTM) Oliveira (KTM) Syahrin (KTM) Mir (Suzuki)

Oltre a Iannone, altri cinque piloti non hanno concluso la gara: Maverick Vinales della Yamaha, Takaaki Nakagami della Honda, Francesco Bagnaia, Karel Abraham e Tito Rabat della Ducati non ufficiale.

La classifica piloti dopo cinque gare: