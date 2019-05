Djokovic-Nadal, finale degli Internazionali di tennis, in TV e in streaming

Novak Djokovic e Rafael Nadal giocheranno oggi alle 16 la finale degli Internazionali d’Italia di Roma, quinto Masters 1000 della stagione tennistica internazionale. Djokovic e Nadal sono i primi due tennisti del ranking mondiale e oggi al Foro italico si incontreranno per la 54ª volta in carriera. La loro finale sarà preceduta da quella del torneo femminile, in programma all’una del pomeriggio tra la britannica Johanna Konta e la ceca Karolina Pliskova.

La finale maschile degli Internazionali d’Italia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e in chiaro su TV8, canale del digitale terrestre visibile anche in streaming su questa pagina. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque vederla pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. La finale femminile sarà trasmessa invece sia su Sky Sport Arena (canale 204) che su SuperTennis HD (canale 224) ma non in chiaro.

Il serbo Djokovic è arrivato in finale dopo aver eliminato in ordine Denis Shapovalov, Philipp Kohlschreiber, Juan Martin del Potro e Diego Schwartzman nella semifinale di sabato. Per lui sarà la nona finale disputata in carriera a Roma: in caso di vittoria sarebbe il quinto successo. Nadal è invece il detentore del torneo maschile, vinto l’anno scorso in finale contro Alexander Zverev. Nei turni precedenti ha eliminato in ordine Jeremy Chardy, Nikoloz Basilashvili, Fernando Verdasco e Stefanos Tsitsipas.