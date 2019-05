Cosa c’è stasera in TV

Ci sono serate in cui per trovare un bel film da vedere in TV bisogna affidarsi per forza alla pay tv o a Netflix, e poi ci sono serate come quella di oggi, in cui ci sono tre bei film e la scelta è dura: su Italia 1 c’è Mad Max – Fury Road, gran film d’azione con Tom Hardy, su Rai Movie c’è The Imitation Game, che racconta la storia del matematico inglese Alan Turing, mentre su Iris c’è Inception, un film pieno di BRAAM!, tra le altre cose. In alternativa ci sono i soliti programmi del venerdì: l’ultima puntata della Corrida su Rai 1, Ciao Darwin su Canale 5 e Propaganda Live su La7.

Rai Uno

21.25 – La Corrida

Ottava e ultima puntata della nuova edizione della storica trasmissione pensata da Corrado qualche generazione fa e che torna uguale-uguale: la conduce Carlo Conti, con la partecipazione di Ludovica Caramis. Sul palco ci saranno persone comuni e professionisti dello spettacolo che si “esibiranno” davanti a Conti, seduto sul classico sgabello. I dilettanti allo sbaraglio saranno giudicati dal pubblico in studio che avrà pentole, fischietti e campanacci.

Rai Du

21.20 – Non-stop

Film d’azione del 2014 diretto da Jaume Collet-Serra e con Liam Neeson. Neeson interpreta un agente di polizia americano che durante un volo tra New York e Londra si trova in mezzo a un tentato ricatto e degli strani omicidi.

Rai Tre

21.25 – L’Aquila – Grandi speranze

Serie tv co-prodotta da Rai Fiction e IdeaCinema, con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi e Valentina Lodovini, e diretta da Marco Risi; racconta le storie e la vita di chi ha vissuto a L’Aquila negli anni dopo il terremoto. Stasera vanno in onda gli episodi 9 e 10.

Rete 4

21.25 — Quarto Grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Sulla strage di Erba due sono i punti non chiari:

🔵 La testimonianza di Mario Frigerio

🔵 Alcuni dettagli che racconta Olindo Questa sera a #QuartoGrado avremo documenti inediti.

Aspettiamo come sempre i vostri commenti pic.twitter.com/D3cXnUrknD — Quarto Grado (@QuartoGrado) May 17, 2019

Canale 5

21.2o – Ciao Darwin – Terre desolate

Ottava edizione del famoso programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

ITALIANIII… venite con noi nel backstage della nona puntata di @CiaoDarwinReal 🙌🙌🙌 Appuntamento a questa sera in prima serata su #Canale5!#SiamoTuttiMatti #CiaoDarwinhttps://t.co/mvCHOMycQg — Mediaset Play (@MediasetPlay) May 17, 2019

Italia Uno

21.25 – Mad Max – Fury Road

È uno dei migliori film d’azione degli ultimi anni. Riprende a grandi linee la saga di Mad Max e ci sono soprattutto Tom Hardy e Charlize Theron. Fu candidato a dieci Oscar e ne vinse sei, tutti tecnici: miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro. Dopo averlo visto, cliccate qui sotto.

La7

21.15 – Propaganda Live

Programma comico di approfondimento condotto da Diego Bianchi. Oltre ai soliti Makkox e Mirko Matteucci ci saranno Carlo Cottarelli e Nicola Piovani.

Stasera torna #propagandalive, in studio con noi Carlo Cottarelli e Nicola Piovani.

Ci vediamo alle 21,15 su @la7tv pic.twitter.com/iYxxsHZZkw — Propaganda Live (@welikeduel) May 17, 2019

Tv8

21.30 — Quattro ristoranti

Programma di cucina diretto da Alessandro Borghese, che mette l’uno contro l’altro quattro ristoratori di una città.

La stagione è finita, ma non le emozioni che confermeranno o ribalterrano il risultato 😍

Torna la 5° stagione di #Ale4Ristoranti in replica su TV8 questa sera alle 21:15 📺 pic.twitter.com/3kU0qbF8TW — TV8 (@TV8it) May 17, 2019

Nove TV

21.25 – Fratelli di Crozza

Il programma satirico con Maurizio Crozza, dal vivo.

#CrozzaDeLuca tra Milano, Jesolo, e la temuta classifica del turismo. 😂 In attesa delle 21.25, rivedete la scorsa puntata su Dplay: https://t.co/ZtGPQlFGrF #FratelliDiCrozza pic.twitter.com/1TbNnRkM6B — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) May 17, 2019

Rai Movie

21.10 – The Imitation Game

Film che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing e dei suoi successi nel decriptare i codici usati dalle forze armate naziste durante la Seconda guerra mondiale. Il film racconta anche degli anni successivi alla guerra: per esempio il periodo durante il quale Turing fu condannato per atti osceni dopo avere ammesso di essere omosessuale. Il film è diretto da Morten Tyldum e ci sono Benedict Cumberbatch, nel ruolo di Turing, e Keira Knightley.

Iris

21.00 – Inception

Famoso e complicato film del 2010 di Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy e Michael Caine, tra gli altri. Racconta di un ladro (DiCaprio) il cui lavoro è infiltrarsi nel subconscio delle persone per rubare loro informazioni segrete. Ha un finale su cui si discute ancora. Ricevette otto nomination agli Oscar, vincendone quattro: miglior fotografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Se non lo avete mai visto, vedetelo.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Tuo, Simon