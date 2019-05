Meteo: le previsioni per domani, sabato 18 maggio

Sabato la giornata inizierà malissimo per quasi tutto il Nord Italia, e così continuerà più o meno tutto il giorno. Al Sud, invece, sarà una giornata così-così, con qualche nuvola e qualche pioggia isolata, ma anche momenti più soleggiati. Le uniche regioni in cui non dovrebbe piovere sono la Sicilia, la Calabria e l’Abruzzo, mentre nel Lazio pioverà soprattutto nella prima parte della giornata, così come in Campania, Puglia, Umbria e Toscana. Se invece abitate nelle regioni dell’arco alpino, mettetevi l’anima in pace perché sarà un sabato pessimo: migliorerà solo verso sera e solo nel Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per Milano

La scheda delle previsioni per Milano è abbastanza eloquente. Da notare le temperature.

Le previsioni meteo per Roma

Anche a Roma la giornata non sarà delle migliori: pioverà di mattina molto presto, poi fose dovrebbe smettere, poi riprendere verso le 11. Di pomeriggio invece dovrebbe essere solo nuvoloso, ma comunque meglio se tenete l’ombrello sotto mano.