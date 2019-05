Cosa c’è stasera in TV

Avete visto la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest? Stasera ci sarà la seconda, quella in cui l’Italia ha diritto di voto, in attesa della finale di sabato. Se ascoltare pop moldavo e azero non è la vostra attività preferita per il giovedì sera, su Rai 1 c’è una vecchia puntata del Commissario Montalbano, mentre su Italia 1 c’è un film sugli X-Men ambientato un po’ nel passato e un po’ nel futuro. In alternativa su Canale 5 inizia un nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, All Together Now, in cui alcuni aspiranti cantanti si esibiranno di fronte a 100 giudici.

Rai Uno

21.25 – Il commissario Montalbano

Replica dell’episodio intitolato “L’età del dubbio”, andato in onda per la prima volta nell’aprile 2011.

Rai Due

21.20 – Trespass

Film del 2011 diretto da Joel Schumacher, quello di Batman Forever e Batman & Robin, con Nicholas Cage che interpreta un uomo che insieme alla moglie (Nicole Kidman) finisce prigioniero di una banda di rapinatori nella propria casa.

Rai Tre

21.20 – Escobar

Film del 2014 diretto dall’italiano Andrea Di Stefano che racconta la storia di un ragazzo canadese che, giunto in Colombia per aprire una scuola di surf insieme al fratello Dylan, si innamora di una ragazza, Maria, che presto scoprirà essere la nipote del narcotrafficante colombiano Pablo Escobar (interpretato da Benicio Del Toro).

Rete Quattro

21.25 – Dritto e rovescio

È il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Il nostro Paolo Del Debbio ci ricorda l’appuntamento di questa sera con #DrittoeRovescio, alle 21.30 su #Rete4!! pic.twitter.com/VngEbEc3AB — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) May 16, 2019

Canale 5

21.20 – All Together now

Prima puntata del nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in cui alcuni aspiranti cantanti devono esibirsi di fronte a un giuria composta da 100 musicisti o cantanti. In palio per il vincitore ci sono 50mila euro.

OH, YESSS! Noi siamo prontissimi… e voi? 😍😍😍 Ci siamo quasi… #AllTogetherNow vi aspetta da giovedì 16 maggio in prima serata su #Canale5 🎤@m_hunziker @jaxofficial pic.twitter.com/TyRCS5qPph — Mediaset Play (@MediasetPlay) May 3, 2019

Italia Uno

21.30 – X-Men – Giorni di un futuro passato

Film del 2014 della saga degli X-Men che segue due linee temporali diverse, una ambientata nel futuro in seguito agli eventi raccontati nel film X-Men – Conflitto finale, e un’altra ambientata nel passato, negli anni Settanta, dopo gli eventi di X-Men – L’inizio.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

TV8

21.30 – Che fine hanno fatto i Morgan

È una commedia in cui Hugh Grant e Sarah Jessica Parker interpretano una coppia di New York che ha grande successo professionale ma che sta vivendo una crisi. Dopo aver assistito – per puro caso – a un omicidio, i personaggi di Grant e Parker entrano a far parte di un programma protezione testimoni, cambiando nome e trasferendosi in una piccola cittadina del Wyoming.

Rai 4

21.05 – Eurovision Song Contest

Seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest (quello che una volta si chiamava Eurofestival): stasera si esibiranno: Armenia, Irlanda, Moldavia, Svizzera, Lettonia, Romania, Danimarca, Svezia, Austria, Croazia, Malta, Lituania, Russia, Albania, Norvegia, Paesi Bassi, 🇲🇰 Macedonia del Nord, Azerbaijan. La finale si disputerà sabato e si potrà vedere su Rai 1.

Iris

21.05 – Green Zone

Film del 2010, ambientato pochi mesi prima pochi mesi dopo l’invasione statunitense in Iraq nel 2003. Matt Damon interpreta un agente speciale statunitense inviato a Baghdad con l’obiettivo di trovare le armi chimiche di Saddam Hussein, ma presto scopre che la sua missione non è esattamente come se l’aspettava.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Jurassic World – Il regno distrutto

Sky Cinema Due

21.00 – Pulp Fiction