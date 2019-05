Le previsioni del tempo per domani, venerdì 17 maggio

Il Nord Italia sarà perlopiù coperto dalle nuvole domani, con piogge sparse sulle Alpi Centroccidentali in mattinata e anche in Piemonte e Valle d’Aosta a partire dal pomeriggio. Al Centro ci sarà un po’ di sole la mattina, ma il cielo si coprirà e ci potrebbero essere dei rovesci anche su Sardegna e poi Toscana, Umbria e Lazio, in serata. Al Sud la Puglia potrebbe essere bagnata da un po’ di pioggia, mentre nel resto delle regioni il tempo sarà perlopiù variabile.

Le previsioni meteo per Milano

Anche domani ci vorrà una giacchetta, per uscire la mattina: e anche per rientrare la sera, visto che sono previsti 13 gradi alle 8 e 16 gradi alle 20. Il tempo sarà variabile, con nuvole sparse e schiarite.

Le previsioni meteo per Roma

Anche a Roma le temperature saranno rigide, per essere maggio: in più il cielo si coprirà in tarda mattinata, rimanendo nuvoloso per il resto della giornata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.