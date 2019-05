Le previsioni meteo per domani, mercoledì 15 maggio

Se siete tra quelli che controllano le previsioni meteo quotidianamente, vi sarete accorti che le prime due settimane di maggio, complessivamente, non sono state foriere di belle giornate. La cosa andrà avanti anche domani, ma forse dovremmo fermarci a riflettere: rimpiangeremo questi giorni freschi e piovosi quando arriverà una lunga e torrida estate senza scampo? Forse, ma intanto le previsioni per mercoledì: la giornata inizierà con pioggia sulla costa nord-adriatica, in Basilicata, in Calabria e in Sardegna (intorno a Olbia). Nel pomeriggio andrà ancora peggio: pioverà in quasi tutte le regioni eccetto la Sicilia, quelle del Nord-Ovest e il Friuli Venezia Giulia. Di sera e di notte nel Nord ci saranno schiarite mentre nel Centro-Sud continuerà il brutto tempo.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di mercoledì, a Roma, sarà divisa a metà: la mattina sarà soleggiata e poi parzialmente nuvolosa, invece il pomeriggio pioverà ininterrottamente, fino a sera. Le temperature saranno particolarmente basse per essere maggio inoltrato.

Le previsioni meteo per Milano

Milano sarà una delle poche città in cui domani non pioverà in nessun momento della giornata. Sia di mattina che di pomeriggio e sera sarà un po’ nuvoloso, ma a tratti ci sarà anche il sole. Anche qui le temperature saranno relativamente basse: la massima non andrà oltre i 17 gradi.