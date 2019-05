Cosa c’è stasera in tv

Questa sera, in tv, non c’è gran che a fare concorrenza a Che tempo che fa, che avrà tra gli ospiti Roberto Saviano, Francesco Gabbani e Carlo Calenda. Se volete un film, la scelta è tra qualche commedia non proprio freschissima – Vi presento i nostri, terzo sequel di Ti presento i miei, per esempio – e la milionesima replica di Continuavano a chiamarlo Trinità. Oppure ci sono “Le Iene”, su Italia Uno, a vostro rischio e pericolo, e “Non è l’Arena”, su La7. Come sopra.

Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa

Tra gli ospiti di questa sera del programma di Fabio Fazio ci saranno Arrigo Sacchi, Carlo Calenda, Roberto Saviano e Francesco Gabbani.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.



La serata in cui su Rai Due vanno in onda solo serie tv che sono anche acronimi. Un nuovo episodio della sedicesima stagione della serie tv poliziesca, che sarà seguita da un’altra serie tv poliziesca, dall’originale titolo di: F.B.I.

Rai Tre

21.20 – Un giorno in pretura

Programma di approfondimento condotto e ideato da Roberta Petrelluzzi che parla di recenti casi di cronaca e giudiziari. La puntata di oggi si intitola “Gianni il bello”

Gianni Melluso sostiene di aver aiutato Sabine Maccarrone ad andare via da Sciacca, perché Salvatore Foresta la picchiava. Ma è vero?#UnGiornoinPretura questa sera alle 21:20 su @RaiTre pic.twitter.com/yqXXgOqXns — Un Giorno in Pretura (@ginpretura) May 12, 2019

Rete 4

21.27 – Continuavano a chiamarlo trinità

È il seguito di Lo chiamavano Trinità…, ed è tra gli “spaghetti western” più famosi e apprezzati. Come il primo film, è diretto da E.B. Clucher (pseudonimo di Enzo Barboni) e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. Parla di due fratelli pistoleri, Trinità e Bambino, che vengono scambiati per agenti federali in una città controllata da un trafficante d’armi.

Canale 5

21.20 – New Amsterdam

La serie tv in cui il brillante dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) diventa il direttore di uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti, il New Amsterdam (che si ispira al Bellevue Hospital di New York). Il suo obiettivo è riformare l’organizzazione della struttura e fornire cure di alto livello ai suoi pazienti.

You can always count on us to have each other's backs. ❤️ pic.twitter.com/64VoVek1k7 — New Amsterdam (@NBCNewAmsterdam) May 11, 2019

Italia Uno

21.10 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento di Italia 1 condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Questa sera tra le altre cose andrà in onda il servizio sul caso di stalking di cui si è parlato questa settimana.



😂STASERA A LE IENE😂

Tinder e sorpresa con @ElettraLambo : tre pretendenti tenteranno di accedere al famoso tatuaggio leopardato della bella influencer mentre @marymustela semina terrore 👉 https://t.co/r9YXCGyPbw pic.twitter.com/cGCDaILKiq — Le Iene (@redazioneiene) May 5, 2019

La7

20.30 – Non è l’Arena

Talk show condotto da Massimo Giletti.

Vi aspettiamo questa sera, per la puntata evento di Non è L’Arena, in diretta dalla piazza di Mezzojuso, dalle 20.30 su @La7tv #nonelarena pic.twitter.com/4xzVTsWhiH — Non è l'Arena (@nonelarena) May 12, 2019

TV8

21.25 – Celebrity Masterchef

Nuova edizione della versione di MasterChef in cui a sfidarsi dietro ai fornelli sono alcuni personaggi famosi.

Nove

21.30 – Vi presento i nostri

Film del 2010 con Robert De Niro e Ben Stiller, sequel di Ti presento i miei e di Mi presenti i tuoi?

Rai Movie

21.10 – Qualcosa di nuovo

È un film del 2016 diretto da Cristina Comencini, con Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Eduardo Valdarnin ed Eleonora Danco.

Sky

Sky Cinema 1

21.15 – Tempo instabile con probabili schiarite