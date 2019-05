Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 in TV o in streaming

La gara di Formula 1 sul Gran Premio di Spagna inizierò alle 15.10 di domenica sul circuito di Barcelona-Catalunya, a Montmelò, vicino a Barcellona. Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position; dietro di lui partirà l’altro pilota della Mercedes e campione del mondo in carica, il britannico Lewis Hamilton; Sebastian Vettel, della Ferrari, partirà in terza posizione, mentre il suo compagno di squadra Charles Leclerc partirà in quinta posizione. Max Verstappen, della Red Bull, partirà in quarta posizione. La griglia di partenza del GP di Spagna rispecchia l’attuale classifica dei piloti del Mondiale di Formula 1. Bottas è primo con 87 punti, seguito da Hamilton con 86 punti, da Vettel con 52, da Verstappen con 51 e da Leclerc con 47 punti.

L’anno scorso il Gran Premio di Spagna di Formula 1 era stato vinto da Hamilton, mentre erano andate molto male le Ferrari. Il circuito di Barcelona-Catalunya fa parte del Mondiale di Formula 1 dal 1991 ed è uno di quei circuiti che vengono spesso usati per fare i test sulle macchine. È quindi un circuito già provato dalla maggior parte dei piloti, durante le gare ma non solo. Il circuito ha tratti molto veloci a cui si alternano parti di tracciato in cui i piloti devono ridurre molto la velocità. Per questo motivo, e per un tipo di asfalto piuttosto particolare, il circuito di Barcelona-Catalunya è particolarmente faticoso, per i piloti e per le gomme delle loro monoposto. Il pilota che nella storia ha vinto più gran premi sul circuito di Barcelona-Catalunya è il tedesco Michael Schumacher, con sei vittorie.

Gran Premio di Spagna di Formula: dove vederlo 1 in diretta, e in replica

Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 verrà trasmesso in diretta da Sky sul canale Sky Sport F1 HD. La gara potrà essere anche seguita dagli abbonati Sky tramite l’applicazione per dispositivi mobili Sky Go, mentre i non abbonati potranno comprare un abbonamento giornaliero su NOW TV. TV8 trasmetterà una replica in chiaro sul digitale terrestre dalle 18.o0.