Il workshop estivo del Post

Per condividere ancora le cose che facciamo e impariamo, anche fuori dai corsi della scuola Belleville, il Post terrà un workshop di giornalismo per giovani studenti all’interno del festival 11 Lune, che si tiene ogni estate a Peccioli, in provincia di Pisa. Il workshop vuole contribuire a diffondere le conoscenze del Post tra i giovani aspiranti giornalisti e si svolgerà da lunedì 8 a domenica 14 luglio 2019 e sarà gratuito e aperto a 20 partecipanti, che saranno ospitati da 11 Lune per tutta la settimana negli alloggi dell’albergo diffuso di Peccioli. Le lezioni occuperanno otto ore di ogni giornata e saranno tenute dalla redazione del Post, a cominciare dal direttore e dal vicedirettore: riguarderanno diversi aspetti teorici e pratici dell’informazione contemporanea insieme alla realizzazione pratica di uno speciale giornalistico che sarà pubblicato sul Post.

Chi volesse partecipare e abbia meno di 30 anni può mandare una mail con un curriculum e una dose sintetica ma esauriente di informazioni su di sé a questo indirizzo entro il 24 maggio. Entro il 3 giugno la redazione del Post completerà la scelta dei 20 partecipanti in modo da costruire un gruppo promettente e ben assortito, e ne darà comunicazione a tutti i richiedenti, scusandosi dell’inevitabile selezione.