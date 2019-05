Le Filippine non vogliono la spazzatura del Canada

Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha detto che il Canada ha tempo fino al prossimo 15 maggio per riprendersi 69 container pieni di spazzatura che ha inviato per errore proprio nelle Filippine. Il portavoce del presidente, Salvador Panelo, ha detto che se il Canada non riporterà indietro la spazzatura «gliela consegneremo noi e la getteremo sulle rive o sulle spiagge del Canada». La spazzatura era arrivata tra il 2013 e il 2014 nei porti di Subic e Manila in 103 container dal peso di 2.450 tonnellate, ed era stata segnalata come materiale plastico riciclabile.

I primi 50 container erano stati spediti dalla società privata canadese Chronic Plastics Incorporated ed erano arrivati nelle Filippine tra giugno e agosto del 2013, mentre i restanti erano arrivati tra dicembre 2013 e gennaio 2014. I container sono rimasti chiusi fino al 21 gennaio del 2014, quando l’agenzia doganale delle Filippine, vedendo che nessuno li reclamava, decise di aprirli per controllare che contenessero davvero rifiuti plastici come dichiarato. Ne furono aperti 18 e si scoprì che in realtà contenevano pannolini per adulti, rifiuti domestici, sacchetti di plastica, giornali e altri rifiuti. I rifiuti vennero dichiarati “pericolosi” e si decise di non aprire i restanti container, nel timore che potessero contenere anch’essi sostanze inquinanti. Dei 103 container iniziali ora ne rimangono solo 69, perché 34 sono già statti smaltiti, e sono depositati in una discarica di Manila.

Da allora è nata una disputa diplomatica. Inizialmente il Canada avrebbe voluto trovare un accordo per smaltire i rifiuti nelle Filippine, senza riportarli in Canada, ma le Filippine hanno rifiutato la proposta. Quando il primo ministro canadese Justin Trudeau visitò Manila nel 2015, disse che una soluzione era in fase di sviluppo e disse che la situazione non si sarebbe verificata di nuovo. Nel 2016, inoltre, il Canada ha modificato le sue leggi sulle spedizioni di rifiuti pericolosi per prevenire simili incidenti e costringere le società private a riprendere i rifiuti in casi simili.

L’8 maggio Adam Austen, un portavoce del ministro degli Esteri canadese, ha dichiarato che il Canada è attivamente impegnato per riprendere i rifiuti e smaltirli in patria, e che il suo paese sta collaborando con le Filippine «per risolvere i dettagli in sospeso e garantire il ritorno della spazzatura in Canada il prima possibile». Il governo delle Filippine, inoltre, vorrebbe che il Canada riprendesse i container a proprie spese.

A fine aprile, durante una conferenza stampa, Duterte aveva anche minacciato che avrebbe «dichiarato guerra» al Canada sulla questione dei rifiuti: «Caricate quei rifiuti su una nave e sarò io ad avvisare il Canada che la loro spazzatura sta arrivando: “Preparate un ricevimento, e mangiateveli pure, se volete”», ha detto Duterte. Il ministro degli Esteri filippino, Teodoro Locsin, ha scritto su Twitter che al momento non è stato ancora raggiunto un accordo con il Canada, ma che la scadenza per rimpatriare i rifiuti rimane il 15 maggio.

I paesi occidentali esportano molti dei propri rifiuti nei paesi asiatici: vendere i rifiuti all’estero, infatti, spesso è più conveniente che smaltirli in patria. Di recente però la Cina, che per anni è stato il maggior importatore di rifiuti occidentali, ha deciso di non farlo più, creando grossi problemi nella gestione dei rifiuti in tanti paesi del mondo. Anche le Filippine stanno valutando di seguire l’esempio della Cina e interrompere l’importazione di rifiuti dall’estero.