Le foto del principe Harry e Meghan Markle con il loro primo figlio

Sono state diffuse le prime foto del principe Harry e Meghan Markle con il loro primo figlio, nato lunedì sei maggio. Le foto sono state scattate al Castello di Windsor, poco fuori Londra, alla presenza di un ristretto numero di giornalisti e fotografi, a differenza di come avvenuto in passato per i figli del principe William e di Kate Middleton, fotografati fuori dall’ospedale poche ore dopo il parto.

Il figlio di Harry e Meghan Markle è il settimo erede al trono del Regno Unito dopo il principe Carlo, il duca di Cambridge William, i tre figli di William e lo stesso Harry. Non si sa ancora come si chiama, ma Sky News scrive che probabilmente il suo nome verrà annunciato più tardi in giornata.

The Duchess of Sussex has said she has "the two best guys in the world" as she and Prince Harry introduced their firstborn child to the world.

Read more about the #RoyalBaby here: https://t.co/ViY3nYCNjy pic.twitter.com/8AIJFnojWn

