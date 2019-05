I due giornalisti di Reuters che erano stati condannati a 7 anni di carcere in Myanmar sono stati liberati

Kyaw Soe Oo e Wa Lone, i due giornalisti di Reuters che erano stati condannati a 7 anni di carcere in Myanmar con l’accusa di avere violato alcuni segreti di stato per una loro inchiesta sulle violenze condotte contro la popolazione dei Rohingya, hanno ricevuto un’amnistia e sono stati liberti di prigione. I due giornalisti erano stati arrestati poco dopo avere ricevuto documenti da alcuni ufficiali di polizia e hanno sempre sostenuto di essere stati incastrati dalla polizia, che li ha accusati di aver violato una legge di origine coloniale sul furto di documenti segreti. Durante il processo un agente di polizia aveva ammesso di aver organizzato l’operazione per incastrare i due giornalisti, ma nonostante questo e nonostante diverse prove contraddittorie presentate dall’accusa, lo scorso settembre si era arrivati a una condanna.