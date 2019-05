Disney ha annunciato quando usciranno “Avatar 2” e i prossimi film della saga di “Star Wars”

Martedì Disney ha annunciato di aver posticipato di un anno l’uscita prevista di Avatar 2, il sequel del film di James Cameron che a oggi è il film che ha incassato di più nella storia del cinema: dovrebbe uscire il 17 dicembre 2021. Disney possiede i diritti per i sequel di Avatar da quando ha comprato la multinazionale dello spettacolo 21st Century Fox lo scorso marzo. Inizialmente Avatar 2 sarebbe dovuto uscire nel 2014, poi l’uscita era stata posticipata al 2017 e poi ancora al 2020. È previsto che ci saranno anche un Avatar 3 nel 2023, un Avatar 4 nel 2025 e un Avatar 5 nel 2027.

Disney ha anche annunciato che i prossimi film della saga di Star Wars, successivi a The rise of Skywalker che uscirà il 20 dicembre, arriveranno a dicembre 2022, dicembre 2024 e dicembre 2026. Con il programma che ha diffuso (si può leggere qui), Disney ha anche confermato le uscite di nuovi film dell’universo Marvel, quello degli Avengers: ne sono previsti due nel 2020, tre nel 2021 e nel 2022, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli.