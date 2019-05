Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito di Jerez de la Frontera, in Andalusia. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica da tre anni, ha concluso la gara davanti ad Alex Rins della Suzuki e a Maverick Viñales della Yamaha. Il pilota in testa alla classifica generale, Andrea Dovizioso della Ducati, si è piazzato invece in quarta posizione davanti al compagno di squadra Danilo Petrucci, mentre Valentino Rossi è arrivato sesto. La classifica finale è stata condizionata dal ritiro del francese Fabio Quartararo, rientrato ai box per un guasto alla moto dopo essere partito dalla pole position, e dalla caduta dell’australiano Jack Miller nei giri finali.

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Spagna:

Marquez (Honda) Rins (Suzuki) Viñales (Yamaha) Dovizioso (Yamaha) Petrucci (Ducati) Rossi (Yamaha) Morbidelli (Yamaha) Crutchlow (Honda) Nakagami (Honda) Bradl (Honda) Espargaro (KTM) Lorenzo (Ducati) Espargaro (Aprilia) Zarco (KTM) Rabat (Ducati) Abraham (Ducati) Smith (Aprilia) Oliveira (KTM) Syahrin (KTM)

Per Marquez è la seconda vittoria nelle prime quattro gare del Motomondiale, che in Spagna ha corso il primo Gran Premio europeo della stagione. Grazie alla vittoria, Marquez ha superato Dovizioso in testa alla classifica piloti.

La classifica dei piloti dopo quattro gare: