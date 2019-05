Genoa-Roma in TV e in streaming

Genoa-Roma, una delle partite della trentacinquesima giornata di Serie A, si gioca oggi alle 18. Il Genoa, allenato da Cesare Prandelli, ha bisogno di vincere per allontanarsi dalla zona-retrocessione, in particolare dopo che l’Empoli ha vinto contro la Fiorentina. La Roma, allenata da Claudio Ranieri, ha invece bisogno di vincere per continuare a restare tra le squadre che si giocheranno la qualificazioni in Champions League nelle ultime giornate di campionato.

Dove vedere Genoa-Roma

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251, con telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Genoa e Roma

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Veloso, Rolon, Criscito; Lapadula, Kouamé.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Dzeko