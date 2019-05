Cosa c’è stasera in TV

Come ogni sabato, questa sera a contendersi i maggiori ascolti saranno Ballando con le stelle su Rai 1 e Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Per il resto non c’è granché, come ogni sabato. Le alternative più interessanti sono un programma sulla tragedia di Superga, su La7, o un vecchio bel film con Steve McQueen.

Rai Uno

20.35 – Ballando con le stelle

Sesta puntata della quattordicesima edizione del programma che, secondo l’ufficio stampa della Rai, è «l’unico dance show che fa parlare di sé 365 giorni all’anno». Lo conduce Milly Carlucci e tra i vip che proveranno a ballare stasera ci sono eccezionalmente Cochi e Renato.

Arrivati alla sesta puntata bisogna essere pronti al combattimento!

E voi? Siete pronti?

Rai Due

21.05 – The Rookie

Come già gli scorsi sabati, non c’è più N.C.I.S. Los Angeles. Al suo posto ci sono altri due episodi della prima stagione di questa serie poliziesca con Nathan Fillion.

Rai Tre

21.40 – Sapiens

Nuova puntata del nuovo programma di divulgazione scientifica del geologo italiano Mario Tozzi.

I percorsi più famosi del mondo nel viaggio. #Sapiens ripercorre le orme degli uomini che le hanno attraversate fin dall'antichità.

Rete 4

21.27 – Anche gli angeli mangiano fagioli

Una commedia del 1979, con Bud Spencer e Giuliano Gemma. È ambientato a New York negli anni Trenta.



Canale 5

21.20 – Amici

Nuova puntata serale del talent show condotto da Maria De Filippi.



Italia 1

21.20 – L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva

Quarto dei film di animazione in cui sono protagonisti gli animali preistorici Sid, Manfred e Diego: questo capitolo inizia con Scrat che fa casini con la sua ghianda e dà il via alla deriva dei continenti.



La7

21.15 – Atlantide – Speciale Tragedia di Superga

Una puntata speciale, dedicata al noto incidente del Grande Torino, settant’anni fa.



Tv8

21.25 – Un matrimonio in campagna

Una commedia sentimentale su due ex fidanzati che si ritrovano, guarda caso, proprio a un matrimonio. E, guarda un po’, decidono di provarci di nuovo.



Iris

21.25 – Wolverine – L’immortale

Uscì nel 2013, diretto da James Mangold e con Hugh Jackman. Non è bello quanto Logan – The Wolverine, ma non è comunque male.

Rai Movie

21.10 – Quelli della San Pablo

Un film del 1966, interpretato da Steve McQueen e diretto da Robert Wise. È ambientato in Cina negli anni Venti, sulla barca militare San Pablo. Fu candidato a otto premi Oscar.

Sky

Sky Cinema 1

21.15 – Solo: A Star Wars Story