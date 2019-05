I risultati della terzultima giornata di Serie B

La terzultima giornata del campionato di Serie B si disputa interamente oggi. La prima partita delle 12.30 tra Palermo e Spezia è finita in parità. Grazie a questo risultato, se il Brescia dovesse vincere verrebbe matematicamente promosse in Serie A con due giornate di anticipo. Perugia e Cremonese possono ancora sperare di rientrare tra la terza e l’ottava posizione e ottenere quindi un posto ai playoff che assegneranno l’ultima promozione in Serie A. Venezia e Livorno proveranno invece a evitare i playout retrocessione.

Mercoledì

12.30

Palermo-Spezia 2-2

15.00

Carpi-Cremonese 1-2

Cosenza-Venezia 1-1

Crotone-Benevento 1-0

Foggia-Salernitana 3-1

Padova-Lecce 2-1

Perugia-Cittadella 0-0

Verona-Livorno 2-3

18.00

Brescia-Ascoli [Dazn]

La classifica momentanea della Serie B:

1) Brescia 63*

2) Lecce 63

————————————

3) Palermo 59

4) Benevento 56

5) Pescara 51

6) Verona 49

7) Spezia 48

8) Cremonese 48

————————————

9) Cittadella 47

10) Perugia 47

11) Cosenza 43

12) Ascoli 43*

13) Crotone 40

14) Salernitana 38

————————————

15) Livorno 35

16) Foggia 34

————————————

17) Venezia 34

18) Carpi 29

19) Padova 29

* Una partita in meno

** Penalizzazione di 6 punti