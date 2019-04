Cosa c’è stasera in TV

Questa sera su Rai 1 va in onda la terza puntata della serie che racconta le storie e la vita di chi ha vissuto a L’Aquila negli anni successivi al terremoto del 2009. Su Rai 2 continua il talent show musicale The Voice of Italy mentre su Rai 3 c’è una nuova puntata del talk show condotto da Bianca Berlinguer. Su Italia 1 riprende Le Iene Show e su La7 c’è DiMartedì con Giovanni Floris. Tra i film più rilevanti della serata c’è Novecento di Bernardo Bertolucci, con Robert De Niro, Gérard Depardieu e Burt Lancaster. Su Sky, invece, iniziano le semifinali di Champions League con Tottenham-Ajax.

Rai 1

21.25 – L’Aquila – Grandi speranze

È la terza puntata di una serie televisiva co-prodotta da Rai Fiction e IdeaCinema. Ci recitano Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi e Valentina Lodovini, con la regia di Marco Risi. Racconta le storie e la vita di chi ha vissuto a L’Aquila negli anni successivi al terremoto del 2009.

Rai 2

21.20 – The Voice of Italy

È la sesta edizione del talent show musicale della Rai. I giudici di quest’anno sono Morgan, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini. La conduttrice è Simona Ventura.

Rai 3

21.15 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, con Mauro Corona ospite fisso.

Rete 4

21.30 – Il segreto

Su Rete 4 c’è una nuova puntata della decima stagione della telenovela spagnola.

Canale 5

21.35 – Il 7 e l’8

Commedia del 2007 di e con Ficarra e Picone. Si basa sull’equivoco per eccellenza: lo scambio delle culle. I personaggi di Ficarra e Picone crescono ignari l’uno nella famiglia dell’altro: il primo diventa un piccolo criminale, il secondo, educato da un maresciallo dei Carabinieri, uno studente di giurisprudenza. A trent’anni si scontrano per strada, Ficarra inseguito dai poliziotti e Picone in ritardo per un esame.

Italia 1

21.15 – Le Iene Show

Nuova puntata infrasettimanale del programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

La7

21.20 – DiMartedì

Nuova puntata del talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris.

TV8

21.30 – Piccoli Brividi

È un film del 2015 diretto da Rob Letterman, con protagonista Jack Black. Non è l’adattamento cinematografico delle serie di romanzi brevi Piccoli brividi, ma è comunque ambientato in un universo in cui il protagonista è l’autore Robert Lawrence Stine.

Rai Movie

21.10 – Novecento

È un grandissimo film di Bernardo Bertolucci, un dramma storico che racconta la vita in Emilia di diverse persone, lungo diversi anni della prima metà del Novecento. Dura più di trecento minuti e ci recitano Robert De Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster e Donald Sutherland.

Sky

Sky Cinema Uno

21.00 – Escobar

Sky Cinema Due

21.00 – Nome di donna

Sky Cinema Collection

21.00 – Per qualche dollaro in più