I risultati della 34ª giornata di Serie A

La trentaquattresima giornata del campionato di Serie A è iniziata sabato con le vittorie di Bologna e Roma negli anticipi del pomeriggio e con il pareggio fra Inter e Juve nel posticipo serale. Nella partita di domenica a mezzogiorno il Napoli ha battuto in trasferta il Frosinone, mentre nel pomeriggio sia Chievo-Parma che Spal-Genoa sono finite in parità. Nei posticipi serali la Lazio ha vinto in trasferta a Genova contro la Sampdoria e il Torino ha battuto in casa il Milan. La 34ª giornata si concluderà stasera con le ultime due partite in programma: Atalanta-Udinese e Fiorentina-Sassuolo.

Sabato

15.00

Bologna-Empoli 3-1

18.00

Roma-Cagliari 3-0

20.30

Inter-Juventus 1-1

Domenica

12.30

Frosinone-Napoli 0-2

15.00

Chievo Verona-Parma 1-1

Spal-Genoa 1-1

18.00

Sampdoria-Lazio 1-2

20.30

Torino-Milan 2-0

Lunedì

19.00

Atalanta-Udinese [Sky]

20.30

Fiorentina-Sassuolo [Sky]

Con la vittoria di domenica il Napoli si è qualificato matematicamente alla prossima Champions League, anche se non può dirsi ancora certo del secondo posto. Il Frosinone, invece, è a un passo dalla retrocessione in Serie B.

La classifica momentanea della Serie A:

1) Juventus 88 🇮🇹

2) Napoli 70

3) Inter 62

4) Roma 58

————————————

5) Atalanta 56*

6) Torino 56

7) Milan 56

————————————

8) Lazio 55

9) Sampdoria 48

10) Fiorentina 40*

11) Cagliari 40

12) Spal 39

13) Sassuolo 38*

14) Bologna 37

15) Parma 37

16) Genoa 35

17) Udinese 33*

————————————

18) Empoli 29

19) Frosinone 23

20) Chievo Verona 15 ↓

* Una partita in meno

↓ Retrocessa in Serie B