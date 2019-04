Cosa c’è stasera in TV

Come ogni domenica sera oggi in TV ci sono Che tempo che fa su Rai 1, Le Iene Show su Italia 1 e Non è l’Arena su La7. Inoltre su Rai 3 stasera comincia la nuova edizione del programma Un giorno in pretura. Se volete vedere un film, su Canale 5 c’è una commedia di e con Alessandro Gassmann, Il Premio, mentre su Iris c’è un classico di Carlo Verdone, Un sacco bello. Su Rai Movie, infine, c’è Un anno da ricordare, un film del 2010 che racconta la storia vera di uno dei cavalli da corsa più vincenti di sempre: Secretariat.

Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa

Tra gli ospiti di questa sera del programma di Fabio Fazio ci saranno tra gli altri Antonio Tajani, Massimiliano Allegri, Enrico Brignano, Riccardo Cocciante, Liliana Segre e Coez.

💥 Stasera Riccardo #Cocciante sarà a #CheTempoCheFa 💥 Il cantore di Notre Dame de Paris renderà anche un sentito omaggio alla cattedrale 👏🏻 Vi aspettiamo alle 20.35 su @RaiUno con @fabfazio 📺 pic.twitter.com/jHrG1DQOkp — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 28, 2019

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

Un nuovo episodio della sedicesima stagione della serie tv poliziesca, che sarà seguita da un’altra serie tv poliziesca: F.B.I.

🖥 Due squadre speciali alle prese con un possibile errore giudiziario e uno strano rapimento… 🧐

Questa sera dalle 21:20 in prima visione assoluta appuntamento con la sedicesima stagione di @NCIS_CBS e la nuove serie @FBICBS 👮‍♀️👮‍♂️ pic.twitter.com/XhEJ4MIFWv — Rai2 (@RaiDue) April 28, 2019

Rai Tre

21.20 – Un giorno in pretura

Programma di approfondimento condotto e ideato da Roberta Petrelluzzi che parla di recenti casi di cronaca e giudiziari. La puntata di oggi si occuperà dell’omicidio di Marco Vannini.

“Non l’ho visto mio figlio il 17 maggio. Sapevo che era a casa della fidanzata, ero tranquilla” #UnGiornoinPretura questa sera su @RaiTre pic.twitter.com/UPS3igqd8R — Un Giorno in Pretura (@ginpretura) April 28, 2019

Rete 4

21.27 – Il vento del perdono

Film che parla di una donna (Jennifer Lopez) che insieme alla giovane figlia va a vivere con il suocero (Robert Redford), dopo la morte del marito di lei (e figlio di lui). Lui pensa che lei sia in parte responsabile della morte del figlio e all’inizio le cose tra i due sono complicate. Tra gli attori c’è anche Morgan Freeman.

Canale 5

21.20 – Il premio

Film del 2017 diretto e interpretato da Alessandro Gassmann. Il protagonista è Gigi Proietti che interpreta un anziano scrittore che vince il premio Nobel per la letteratura e e decide di organizzare un viaggio insieme ai due figli e al segretario per andare a Stoccolma a ritirarlo.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento di Italia 1 condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.



😎😎STASERA A LE IENE: CHIARA FERRAGNI SCANSATE!😎😎

"Voglio baciare una donna, bisogna provare tutto nella vita". Cose che succedono a Alessandro Di Sarno quando organizza uno shooting fotografico con la più anziana influencer d'Italia – https://t.co/0Air1FsTIE pic.twitter.com/45gWthvQ2D — Le Iene (@redazioneiene) April 28, 2019

La7

20.30 – Non è l’Arena

Talk show condotto da Massimo Giletti.

Con la nostra @francescaronch siamo stati a Roma e abbiamo assistito ai colloqui fatti ad alcuni ragazzi per la figura di cameriere nei ristoranti di un imprenditore romano. Ascoltate come hanno risposto e seguiteci questa sera per il servizio completo.#nonelarena, 20.30, @La7tv pic.twitter.com/BiGINlkVhA — Non è l'Arena (@nonelarena) April 28, 2019

TV8

21.25 – Celebrity Masterchef

Nuova edizione della versione di MasterChef in cui a sfidarsi dietro ai fornelli sono alcuni personaggi famosi.

Rai Movie

21.10 – Un anno da ricordare

Film del 2010 prodotto dalla Disney che racconta la storia di uno dei cavalli da corsa più famosi negli Stati Uniti, Secretariat.

Iris

21.15 – Un sacco bello

Film del 1980 che ha segnato l’esordio nel cinema di Carlo Verdone. Il film è ambientato a Roma in un’assolata giornata di Ferragosto e ruota intorno alle storie di tre personaggi, tutti interpretati da Verdone: Enzo, Leo e Ruggero. Il primo è un “vitellone” senza molti amici che cerca disperatamente qualcuno con cui andare a fare un viaggio in Polonia, il secondo è un ragazzo un po’ goffo che deve raggiungere la madre a Ladispoli ma che incontra per caso una ragazza spagnola che cambierà i suoi piani, mentre il terzo è un hippie che vive in una comune in Umbria, il cui padre cerca di riportare alla vita borghese.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Overboard