Il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1 in diretta e in differita

Il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1 si corre oggi a partire dalle 14.10 sul circuito cittadino di Baku, la capitale del paese. Dalla prima posizione partirà il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton e da Sebastian Vettel della Ferrari. L’altro pilota della Ferrari, Charles Leclerc, partirà dall’ottava posizione: nel secondo turno delle qualifiche di sabato è andato a sbattere contro il muro di destra alla curva 8, dove il tracciato è largo appena 7,6 metri.

Il tracciato di Baku si snoda all’interno della città vecchia ed è il secondo più lungo del Mondiale dopo quello belga di Spa. Il circuito si percorre in senso antiorario ed è caratterizzato per alternare tratti molto veloci ad altri molto lenti e con curve strette: il rettilineo del circuito è lungo 2,2 chilometri, quasi il doppio di quello del circuito di Monza, ed è preceduto da una serie di curve piuttosto veloci che permettono ai piloti di arrivarci già lanciati. Dopo il rettilineo ci sono invece quattro curve a 90 gradi, in cui i piloti devono rallentare molto e in modo piuttosto brusco.

Dove vedere il Gran Premio d’Azerbaijan

Il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1 verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). In streaming si potrà seguire dalle piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola gara pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Il Gran Premio d’Australia sarà trasmesso anche in chiaro, ma in differita, da TV8 a partire dalle 18.00: si potrà guardare in streaming sul sito del canale.

Tutte le ventuno gare del Mondiale di Formula 1 saranno visibili dall’Italia soltanto in abbonamento su Sky, ad eccezione di cinque gare trasmesse anche in chiaro su TV8 (Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e l’ultima di Abu Dhabi).