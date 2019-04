Il pilota finlandese Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1, quarta gara del Mondiale 2019 corsa domenica pomeriggio sul circuito cittadino di Baku. Per Bottas — partito dalla pole position — è la seconda vittoria dopo quella della prima gara in Australia: per la Mercedes è il quarto successo di fila in questo Mondiale. Il compagno di squadra di Bottas, Lewis Hamilton, ha concluso il Gran Premio al secondo posto davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel. L’altro pilota della Ferrari, Charles Leclerc, si è piazzato al quinto posto, dietro la Red Bull di Max Verstappen, dopo essere partito dall’ottava posizione. Nel corso della gara si sono ritirati quattro piloti: Daniel Ricciardo della Renault, Daniil Kvjat della Toro Rosso, Romain Grosjean della Haas e Pierre Gasly della Red Bull.

L’ordine di arrivo del Gran Premio d’Azerbaijan:

Bottas (Mercedes) Hamilton (Mercedes) Vettel (Ferrari) Verstappen (Red Bull) Leclerc (Ferrari) Perez (Racing Point) Sainz (McLaren) Norris (McLaren) Stroll (Racing Point) Raikkonen (Sauber) Albon (Toro Rosso) Giovinazzi (Sauber) Magnussen (Haas) Hulkenberg (Renault) Russell (Williams) Kubica (Williams)

Il Mondiale della Mercedes è stato fin qui impeccabile. Nelle quattro gare disputate ha sempre portato le sue macchine nelle prime due posizioni, accumulando già un notevole vantaggio sia nella classifica piloti che in quella costruttori. La Ferrari non riesce ancora a tenere il passo e, come si è visto nel fine settimana in Azerbaijan, commette degli errori che complicano ulteriormente la situazione.

La classifica generale dei piloti dopo le prime quattro gare:

Bottas (Mercedes) 87 Hamilton (Mercedes) 82 Vettel (Ferrari) 52 Verstappen (Red Bull) 51 Leclerc (Ferrari) 47 Gasly (Red Bull) 13 Raikkonen (Sauber) 13 Perez (Racing Point) 13 Norris (McLaren) 12 Magnussen (Haas) 8 Hulkenberg (Renault) 6 Ricciardo (Renault) 6 Sainz (McLaren) 6 Stroll (Racing Point) 4 Albon (Toro Rosso) 3 Kvyat (Toro Rosso) 1

La classifica costruttori: