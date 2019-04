Cosa c’è stasera in TV

Come ogni sabato, questa sera a contendersi i maggiori ascolti saranno Ballando con le stelle su Rai 1 e Amici di Maria De Filippi su Canale 5. In alternativa, se volete vedere un film, potete scegliere tra L’era glaciale 2 – Il disgelo, su Italia 1, Renegade – Un osso troppo duro, su Rete 4, e Assassinio al galoppatoio, su La 7. Se preferite guardare un programma di approfondimento scientifico, su Rai 3 c’è Sapiens, il programma del geologo Mario Tozzi.

Rai Uno

20.35 – Ballando con le stelle

Quinta puntata della quattordicesima edizione del programma che, secondo l’ufficio stampa della Rai, è «l’unico dance show che fa parlare di sé 365 giorni all’anno». Lo conduce Milly Carlucci e tra i vip che proveranno a ballare stasera ci sono eccezionalmente Cochi e Renato.

Rai Due

21.05 – The Rookie

Come già gli scorsi sabati, non c’è più N.C.I.S. Los Angeles. Al suo posto ci sono due episodi della prima stagione di questa serie poliziesca con Nathan Fillion.

Rai Tre

21.40 – Sapiens

Nuova puntata del nuovo programma di divulgazione scientifica del geologo italiano Mario Tozzi.

Un viaggio attraverso il genio, la genialità, la scienza e il metodo scientifico di coloro che sono considerati tra i più grandi geni di tutti i tempi: Archimede, Leonardo Da Vinci e Albert Einstein. @OfficialTozzi presenta #Sapiens, un solo pianeta.

Questa sera su #Rai3 pic.twitter.com/ZpYQLkjfPI — Rai3 (@RaiTre) April 27, 2019

Rete 4

21.27 – Renegade – Un osso troppo duro

Film italiano del 1987 con protagonista Terence Hill, che recita insieme a suo figlio Ross Hill (che morì tre anni dopo in un incidente d’auto). È ambientato negli Stati Uniti: Hill interpreta un avventuriero che prova ad impedire a un losco uomo d’affari di comprare tutti i terreni di una valle.



Canale 5

21.20 – Amici

Terza puntata serale del talent show condotto da Maria De Filippi.

PROVE GENERALI IN STUDIO! Bianchi o Blu chi sono i vostri preferiti? ⚪️🔵Appuntamento alle 21.10 su Canale 5! 📺 Gepostet von Amici di Maria De Filippi am Samstag, 27. April 2019



Italia 1

21.20 – L’era glaciale 2 – Il disgelo

Secondo dei film di animazione in cui sono protagonisti gli animali preistorici Sid, Manfred e Diego: in questo episodio i ghiacci si stanno sciogliendo e gli animali sono costretti a trovare una via per non essere sommersi dall’acqua.



La7

21.15 – Assassinio al galoppatoio

Film giallo del 1963 tratto dal romanzo di Agatha Christie Dopo le esequie, del 1953. Nel romanzo il protagonista è Hercule Poirot mentre nel film è Miss Marple.



Tv8

21.25 – Vacanza d’amore

Film del 2016 che racconta di una scrittrice americana che trascorre una vacanza in Francia nella casa di un’amica per superare una crisi creativa. Qui incontrerà il fratello dell’amica, un famoso chef, e se ne innamorerà.



Iris

21.11 – Romeo deve morire

Film d’azione del 2000 con Jet Li e Aaliyah. Il film è liberamente tratto dalla tragedia di William Shakespeare Romeo e Giulietta, ma è ambientato a Oakland, negli Stati Uniti, e al posto dei Montecchi e Capuleti a contrastarsi sono due clan malavitosi.

Rai Movie

21.10 – 2 single a nozze

Commedia del 2005 con Owen Wilson, Vince Vaughn e Rachel McAdams. È un grande classico delle rotazioni televisive estive e parla di due uomini non sposati che si imbucano ai matrimoni per rimorchiare.

Sky

Sky Cinema 1

21.15 – Taken – La Vendetta