Le previsioni meteo per domani, sabato 27 aprile

La giornata di sabato sarà bella praticamente dappertutto, ed è un sollievo visto com’era andata a Pasquetta. Sabato le uniche piogge saranno brevi e solamente nel Nordest, in Friuli Venezia Giulia e in Basilicata di mattina, e in Trentino-Alto Adige di notte. Nelle altre regioni sarà prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola di passaggio soprattutto nelle ore serali.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di sabato a Milano sarà finalmente serena e soleggiata, almeno fino alle 17, ora in cui dovrebbe annuvolarsi un po’. Le temperature torneranno a superare la soglia dei 20 gradi a partire dalle 14.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sabato ci sarà un’altra splendida giornata primaverile, con il cielo sereno per tutto il giorno e temperature miti, anche se più basse rispetto ai quasi trenta gradi dei giorni scorsi. La temperatura massima sarà di 22 gradi nel pomeriggio.