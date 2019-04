Nove persone sono state denunciate per lo striscione a favore di Benito Mussolini esposto ieri in centro a Milano

Nove persone sono state denunciate per aver esposto mercoledì uno striscione a favore del dittatore fascista Benito Mussolini in centro a Milano. La Digos di Milano, in collaborazione con quella di Roma, ha denunciato otto tifosi della Lazio per manifestazione fascista e un tifoso dell’Inter per porto di arma impropria, un manganello telescopico. In tutto sono stati individuate 22 persone, di cui 19 laziali e 3 interisti, ma i denunciati sono solo quelli nelle cui auto sono stati trovati materiali collegati all’episodio. Il procuratore aggiunto Alberto Nobili ha aperto un’inchiesta per manifestazione fascista, ma si sta valutando anche l’ipotesi di associazione per delinquere per indagare sui legami tra gli ultras della Lazio e quelli dell’Inter.